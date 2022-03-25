Окупанти в приміщенні ТЦ Metro відкрили штаб партії "Єдина Росія", — міськрада Маріуполя

У пресслужбі пропутінської партії стверджують, що жителі Маріуполя незабаром у приміщенні торгового центру зможуть отримати гуманітарну допомогу.

У прифронтовому Маріуполі окупанти в приміщенні торгового центру Metro відкрили штаб російської партії "Єдина Росія". Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради, посилаючись на публікацію у місцевому виданні "0629.com.ua".

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Штаб російської партії "Єдина Росія", як розповідають місцеві жителі, відкрили у приміщенні ТЦ Metro, яке розташоване на виїзді з Маріуполя.

[ + – ] У приміщенні ТЦ Metro у Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії"

За словами очевидців, які залишаються у прифронтовому місті, окупанти організували роздачу партійних газет, а також проводять агітацію за Російську Федерацію. Крім цього, місцевим жителям роздають карти мобільного оператора "Фенікс", який працює на окупованих територіях — у Донецьку, Горлівці, Макіївці.

Штаб провладної партії "Єдина Росія" російські війська називають "гуманітарним".

[ + – ] У прифронтовому Маріуполі окупанти відкрили штаб пропутінської "Єдиної Росії"

Пресслужба провладної партії "Єдина Росія" підтверджує інформацію про відкриття штабу в Маріуполі. Окупанти стверджують, що в "центрі допомоги", який було відкрито в приміщенні ТЦ Metro, місцеві жителі можуть отримати "необхідну підтримку". Незабаром, за даними Єдиної Росії, буде організована роздача гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування, предметів першої необхідності та побутової хімії.

"Тут працюють пункт медичної допомоги та польова кухня... Також у жителів міста з'явилася можливість зарядити телефон та отримати сім-карту", — йдеться у пресрелізі провладної партії "Єдина Росія".

[ + – ] Партія "Єдина Росія" підтвердила інформацію про відкриття свого штабу в Маріуполі

[ + – ] У приміщенні ТЦ Metro у Маріуполі окупанти відкрили штаб "Єдиної Росії"

Нагадаємо, 25 березня міськрада Маріуполя повідомила, що під завалами Драмтеатру загинуло 300 людей. За словами тих, хто вижив, авіаудар військ РФ припав по правому крилу і задній частині будівлі. На момент обстрілу Драмтеатру в Маріуполі у підвалі та на поверхах ховалися приблизно 1 200 мирних жителів.

Також Фокус у своїй статті публікував хроніку повномасштабної війни РФ проти України й оцінював бойові втрати окупаційної армії.