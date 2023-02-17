Поставки товаров ВС РФ: в Auchan Украина "шокированы" и требуют объяснений от главного офиса

Накануне СМИ выпустили расследование, в котором рассказали, что французская компания бесплатно поставляла товары для российских войск и помогала военкоматам РФ мобилизовать своих сотрудников.

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В украинском подразделении гипермаркетов Auchan заявили, что "шокированы" информацией журналистов о том, что французская компания бесплатно поставляла товары для ВС РФ на оккупированных территориях и помогала военкоматам РФ набирать мобилизованных из числа своих сотрудников. Об этом сказано в сообщении на их странице в Facebook.

"Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора", — заявили в компании.

Auchan Украина потребовали от французского офиса объяснений ситуации. Однако там опровергают эту информацию.

"Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальной коммуникации", — добавили в украинском отделении компании из Франции.

Напомним, 17 февраля французские и российские СМИ Bellingcat, The Insider и Le Monde выпустили расследование, в котором рассказали, что компания Auchan во время полномасштабной войны бесплатно поставляла товары для российских войск, а также помогала российским военкоматам мобилизовать сотрудников. Журналисты напомнили, что французские гипермаркеты продолжают свою работу в РФ.

Руководство компании, как говорится в расследовании, собирало и передавало данные о своих работниках. Подчиненным выдавали на рабочих местах повестки и предлагали уволиться, чтобы не быть призванными в армию.

В апреле 2022 года торговая сеть Auchan Retail International заявила о частичной приостановке работы на территории РФ. Из-за критики в компании решили больше не инвестировать в РФ и прекратить поставки. Кроме того, в украинском офисе пообещали, что Auchan Retail International не будет открывать новые магазины в РФ.