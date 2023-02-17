Постачання товарів ЗС РФ: в Auchan Україна "шоковані" та вимагають пояснень від головного офісу

Напередодні ЗМІ випустили розслідування, в якому розповіли, що французька компанія безкоштовно постачала товари для російських військ і допомагала військкоматам РФ мобілізувати своїх співробітників.

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В українському підрозділі гіпермаркетів Auchan заявили, що "шоковані" інформацією журналістів про те, що французька компанія безкоштовно постачала товари для ЗС РФ на окупованих територіях і допомагала військкоматам РФ набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. Про це сказано у повідомленні на їхній сторінці у Facebook.

"Ми шоковані інформацією, яка була опублікована у журналістському розслідуванні про допомогу армії країни-агресорки", — заявили в компанії.

Auchan Україна вимагає від французького офісу пояснень ситуації. Проте там спростовують цю інформацію.

"Ми терміново звернулися до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", — додали в українському відділенні компанії з Франції.

Нагадаємо, 17 лютого французькі та російські ЗМІ Bellingcat, The Insider та Le Monde випустили розслідування, в якому розповіли, що компанія Auchan під час повномасштабної війни безкоштовно постачала товари для російських військ, а також допомагала російським військкоматам мобілізувати співробітників. Журналісти нагадали, що французькі гіпермаркети продовжують свою роботу в РФ.

Керівництво компанії, як мовиться в розслідуванні, збирало та передавало дані про своїх працівників. Підлеглим видавали на робочих місцях повістки та пропонували звільнитися, щоб не бути призваними в армію.

У квітні 2022 року торговельна мережа Auchan Retail International заявила про часткове призупинення роботи на території РФ. Через критику в компанії вирішили більше не інвестувати в РФ і припинити постачання. Крім того, в українському офісі пообіцяли, що Auchan Retail International не відкриватиме нових магазинів в РФ.