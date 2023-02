За бізнес у Росії: METRO внесли до переліку міжнародних спонсорів війни, — НАЗК

Українська команда METRO заявила, що неодноразово вимагала від штаб-квартири припинення діяльності у РФ. Також там запевнили, щоденно допомагають ЗСУ.

Related video

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) поповнило список міжнародних спонсорів війни. За розвиток бізнесу в Росії туди внесли компанію Metro Cash & Carry. Про це повідомила пресслужба агентства.

"Крім бізнесу у сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини", — пояснили в НАЗК.

За даними агентства, основний акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює компанію EP Infrastructure, яка володіє великою часткою (49%) Eustream. Остання фірма керує газотранспортною системою, що відповідає за постачання російського палива у Центральну та Східну Європу.

"Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься", — заявила пресслужба агентства.

Однак це не єдине свідчення підтримки країни-агресорки компанією, повідомляє НАЗК. Metro Cash & Carry приймає оплату російськими картами "Мір" та реалізує на території РФ нові проєкти. Компанія відкриває нову мережу супермаркетів для росіян під назвою "Фасоль".

Пресслужба зазначила, що мережею ширились повідомлення про продаж у російському METRO "кувалд Вагнера". У компанії не пройшли повз жорстокі відео з цим атрибутом та використали інфопривід для заробітків.

"До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry та Bonduelle. Днями сюди ж додали французьку корпорацію Auchan Holding", — додали в пресслужбі.

Відповідь українського METRO

Команда METRO Україна відреагувала на внесення компанії до переліку спонсорів війни у своїх соцмережах. У пості йдеться, що команда українського METRO засуджує агресію Росії та неодноразово зверталась до штаб-квартири в Дюссельдорфі з вимогою вийти з ринку країни-агресорки.

"На жаль, METRO AG все ще залишається в Росії. Водночас позиція української команди є та буде незмінною — METRO має піти з російського ринку. Ми й далі боремося і намагаємося переконати штаб-квартиру всіма можливими способами", — написали в METRO Україна.

Також українська команда запевнила, що щоденно передає десятки тисяч одиниць товарів українським захисникам та волонтерам.

[ + – ] Публікація METRO Україна 28 лютого у сторіз Фото: Metro

"Товарні запаси наших тимчасово зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Миколаєві було передано на потреби армії та місцевих громад", — повідомляє METRO Україна.

Також команда поділилась історією свого працівника Романа Жахановича, що нині боронить Україну в лавах ЗСУ.

[ + – ] Публікація METRO Україна 28 лютого у сторіз Фото: Metro

Нагадаємо, у спільному розслідуванні журналісти Bellingcat, The Insider та Le Monde викрили гуманітарну допомогу французької компанії "Ашан" російським армійцям. Медійники з’ясували, що супермаркети безплатно постачали загарбникам товари та допомагали мобілізувати власних співробітників у Росії.

У день оприлюднення результатів журналістського розслідування, 17 лютого, українська команда "Ашан" відреагувала на скандал. Там заявили, що шоковані та вимагають пояснень від основного офісу.

Наступного дня Auchan Retail офіційно заперечили звинувачення у допомозі окупантам, однак повідомили про "збір допомоги для населення" у березні 2022 року. Замовлення зробила мерія Санкт-Петербургу, і в компанії запевняють, що у переліку товарів не було нічого призначеного для військових.

23 лютого НАЗК повідомила про внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни. В агенстві порахували, що лише за 2020 рік російський "Ашан" поповнив бюджет країни-агресорки на $167 млн.