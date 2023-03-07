Понад 900 комерційних об'єктів РФ в Україні досі не є націоналізованими, — Trap Aggressor

Аналітики наголошують, що підприємства, серед яких є "Татнафта" й "Брокард", так і не були примусово вилучені через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну.

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Понад 900 комерційних об'єктів, що належать уряду РФ і державним компаніям Росії, досі не примусово вилучені. Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє група аналітиків Trap Aggressor із посиланням на відповідь Мінекономіки.

У списку на вилучення містяться дані про корпоративні права таких відомих підприємств:

100% ТОВ "ТАТНАФТА- АЗС-УКРАЇНА", що належить російському ПАТ "ТАТНАФТА", яке пов'язують із президентом Татарстану Рустамом Мініхановим.

93% ПАТ "Енергомашспецсталь", через кіпрську компанію входить до структури держкорпорації "Росатом".

25% ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належать наближеному до російського Мінторгу бізнесмену Станіславу Гамзалову

100% ТОВ "Брокард Україна", що належить кіпрській компанії "Інденон Холдінг Лімітед", яку контролює Мінторгом РФ.

Зокрема, йдеться про корпоративні права на 79 підприємств і рухоме майно:

8 літаків;

11 морських суден;

552 одиниці рухомого складу РЗ (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо);

58 легкових автомобілів;

18 автобусів і вантажівок;

У Trap Aggressor нагадують, що Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента про вилучення 903 об'єктів, що належать Російській Федерації та його резидентам 5 серпня 2022 року. Далі документ передали до РНБО, але повернули назад до уряду, а саме до Мінекономіки, на доопрацювання, але рішення про вилучення так і не було ухвалено.

"Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми та недоліки в процедурах ухвалення рішень і потребує швидкої реакції від відповідальних органів влади", — зазначають у Trap Aggressor.

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