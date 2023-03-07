В Украине улучшилась ситуация на валютном рынке: в Нацбанке объяснили, почему

В последний месяц зимы предложение иностранной валюты подпитывалось сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании.

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В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась, поскольку Национальный банк прекратил финансировать дефицит государственного бюджета за счет эмиссии гривны. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Так, в последний месяц зимы предложение иностранной валюты подпитывалось сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании.

[ + – ] В последний месяц зимы предложение иностранной валюты подпитывалось сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК Фото: НБУ

Также предложение поддерживалось насыщением рынка наличной иностранной валютой, например, с помощью снижения спроса из-за возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.

"Кроме того, на валютный рынок и дальше положительно влияло отсутствие монетизации дефицита бюджета", — подчеркнули в Нацбанке.

Как энергетический террор РФ влиял на валютный рынок в Украине

Глава Нацбанка Украины Андей Пышный в своей колонке для издания "Экономическая правда" 16 февраля 2023 года рассказал, что на действия российских оккупантов валютный рынок отреагировал лишь однажды — в октябре 2022-го. То есть когда случился первый массированный ракетный обстрел по энергетической инфраструктуре Украины.

"Далее рынок научился выносить "за скобки" ракетные обстрелы — такова вера украинцев и в самих себя, и в тех, кто буквально держит над нами небо", — отметил Пышный.

Ранее Фокус писал, что НБУ с начала 2022 года профинансировал дефицит госбюджета на 355 млрд гривен за счет эмиссии гривны.

Также напомним, что Нацбанк в конце января 2023 года решил повысить требования к обязательным резервам банков. По мнению экспертов Нацбанка, эти меры будут способствовать снижению профицита ликвидности у банковской системы.