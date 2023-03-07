В Україні покращала ситуація на валютному ринку: у Нацбанку пояснили, чому

В останній місяць зими пропозиція іноземної валюти підживлювалася сезонним збільшенням її продажів переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії.

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У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращала, оскільки Національний банк припинив фінансувати дефіцит державного бюджету за рахунок емісії гривні. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Так, в останній місяць зими пропозиція іноземної валюти підживлювалася сезонним збільшенням її продаж переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії.

[ + – ] В останній місяць зими пропозиція іноземної валюти підживлювалася сезонним збільшенням її продажів переважно підприємствами АПК Фото: НБУ

Також пропозиція підтримувалась насиченням ринку готівковою іноземною валютою, наприклад, за допомогою зниження попиту через можливість купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.

"Крім того, на валютний ринок і надалі позитивно впливала відсутність монетизації дефіциту бюджету", — наголосили в Нацбанку.

Як енергетичний терор РФ впливав на валютний ринок в Україні

Глава Нацбанку України Андрій Пишний у своїй колонці для видання "Економічна правда" 16 лютого 2023 року розповів, що на дії російських окупантів валютний ринок відреагував лише одного разу — у жовтні 2022-го. Тобто, коли трапився перший масований ракетний обстріл з енергетичної інфраструктури України.

"Далі ринок навчився виносити "за дужки" ракетні обстріли — така віра українців і в самих себе, і в тих, хто буквально тримає над нами небо", — зазначив Пишний.

Раніше Фокус писав, що НБУ з початку 2022 року профінансував дефіцит держбюджету на 355 млрд. гривень за рахунок емісії гривні.

Також нагадаємо, що Нацбанк наприкінці січня 2023 року вирішив підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків. На думку експертів Нацбанку, ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності банківської системи.