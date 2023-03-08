Но с ограничениями: НБУ разрешил е-резидентам открывать счета в банках для ведения бизнеса

Теперь е-резиденты могут открывать счета в любом банке, с которым Министерство цифровой трансформации заключило соответствующий договор.

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Национальный банк Украины с 7 марта 2023 года разрешил электронным резидентам оформлять текущие счета в банках, в рамках закона №2654-IX "Об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов". Об этом сказано на сайте регулятора.

Так, закон позволяет регистрацию иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус е-резидента, физлицами-предпринимателями для ведения бизнеса в Украине.

Известно, что Нацбанк разрешил е-резиденту открывать счет в любом банке, с которым Министерство цифровой трансформации заключило соответствующий договор. При этом финучреждения могут закрывать текущие счета е-резидента на основании информации, полученной из информационной системы "Е-резидент", о прекращении его предпринимательской деятельности, а остаток средств отправлять с текущих счетов этого клиента на его собственный счет, открытый за пределами Украины, реквизиты которого указаны в договоре.

Также, регулятор уточнил механизмы создания и закрытия счетов пользователей платежных услуг, а именно:

предоставил право пользователю подавать заявление о закрытии счета к поставщику платежных услуг в порядке, определенном договором;

обязал банки во время заполнения сообщения об открытии/закрытии счета политической партии или местной организации подчеркивать в нем слово "открытие" или "закрытие";

детализировал перечень небанковских поставщиков платежных услуг, имеющих право открывать платежные счета пользователям.

Постановление вступает в силу с 8 марта 2023 года, но нормы по е-резидентам заработают с 1 апреля (со дня вступления в силу соответствующего закона).

Напомним также, что с 1 апреля в Украине заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) — на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме. Таким образом, параллельно с внедрением IBAN, появится технологическая возможность для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в нашей стране.

Также Фокус писал, что Нацбанк расширил возможности для страховых компаний по уплате страховых платежей в рамках договоров перестрахования, которые заключались с перестраховщиками-нерезидентами. Так, с 14 февраля 2023 компаниям разрешено переводить счета за границу, с условием включения в Перечень страховщиков.