Але з обмеженнями: НБУ дозволив е-резидентам відкривати рахунки в банках для ведення бізнесу

Тепер е-резиденти можуть відкривати рахунки у будь-якому банку, з яким Міністерство цифрової трансформації уклало відповідний договір.

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Національний банк України з 7 березня 2023 року дозволив електронним резидентам оформляти поточні рахунки в банках у межах закону №2654-IX "Про особливості оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів". Про це йдеться на сайті регулятора.

Закон дозволяє реєстрацію іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу е-резидента, фізособами-підприємцями для ведення бізнесу в Україні.

Відомо, що Нацбанк дозволив е-резиденту відкривати рахунок у будь-якому банку, з яким Міністерство цифрової трансформації уклало відповідний договір. Водночас фінустанови можуть закривати поточні рахунки е-резидента на підставі інформації, одержаної з інформаційної системи "Е-резидент", про припинення його підприємницької діяльності, а залишок коштів надсилати з поточних рахунків цього клієнта на його власний рахунок, відкритий за межами України, реквізити якого зазначено в договорі.

Також регулятор уточнив механізми створення та закриття рахунків користувачів платіжних послуг, а саме:

надав право користувачеві подавати заяву про закриття рахунку до постачальника платіжних послуг у порядку, визначеному договором;

зобов'язав банки під час заповнення повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії або місцевої організації наголошувати на слові "відкриття" або "закриття";

деталізував перелік небанківських постачальників платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки користувачам.

Постанова набирає чинності з 8 березня 2023 року, але норми щодо е-резидентів запрацюють із 1 квітня (з дня набрання чинності відповідним законом).

Нагадаємо також, що з 1 квітня в Україні почне працювати нове покоління системи електронних платежів (СЕП) — на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі. Паралельно зі впровадженням IBAN з'явиться технологічна можливість для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів у нашій країні.

Також Фокус писав, що Нацбанк розширив можливості для страхових компаній щодо сплати страхових платежів у межах договорів перестрахування, які укладалися з перестраховиками-нерезидентами. З 14 лютого 2023 року компаніям дозволено переказувати рахунки за кордон із умовою включення до Переліку страховиків.