Часть Киева будет без света: ДТЭК опубликовал новые графики отключений

Стабилизационные отключения, как отмечают в компании, были введены в столице по решению "Укрэнерго" из-за повреждения оборудования. Ограничения коснутся жителей сразу четырех районов Киева.

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В понедельник, 13 марта, в некоторых районах Киева энергетики применили стабилизационные графики отключения света. Информация об этом появилась на официальном канале ДТЭК в Телеграме.

Жителям столицы сообщили, что вынуждены применить стабилизационные графики из-за неполадок на некоторых энергообъектах города и области.

Графики отключения света в Киеве

В ДТЭК сообщили, что 13 марта стабилизационные графики отключения света будут применяться в таких районах:

Голосеевский;

Святошинский;

Шевченковский;

Соломенский.

По информации ДТЭК, отключения в этих районах происходят из-за повреждения оборудования. Энергообъекты сейчас не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Точные графики отключения света потребителей призвали смотреть на официальном сайте организации.

"Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта мы информировали о том, грозят ли украинцам веерные отключения света после нового обстрела ВС РФ. Тогда украинская энергосистема выдержала очередную атаку врага, хотя оккупантам удалось повредить энергообъекты в разных регионах страны.

В этот же день жители столицы пострадали от обстрелов России. 9 марта часть Киева осталась без отопления, а также в городе возникли сложности с водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.