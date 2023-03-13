Частина Києва буде без світла: ДТЕК опублікував нові графіки відключень

Стабілізаційні відключення, як зазначають у компанії, було запроваджено в столиці за рішенням "Укренерго" через пошкодження обладнання. Обмеження торкнуться мешканців одразу чотирьох районів Києва.

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У понеділок, 13 березня, у деяких районах Києва енергетики застосували стабілізаційні графіки відключення світла. Інформація про це з'явилася на офіційному каналі ДТЕК у телеграмі.

Жителям столиці повідомили, що змушені застосувати стабілізаційні графіки через неполадки на деяких енергооб'єктах міста й області.

Графіки відключення світла в Києві

У ДТЕК повідомили, що 13 березня стабілізаційні графіки відключення світла будуть застосовуватись у таких районах:

Голосіївський;

Святошинський;

Шевченківський;

Солом'янський.

За інформацією ДТЕК, відключення у цих районах відбуваються через пошкодження обладнання. Енергооб'єкти зараз не можуть передавати енергію всім мешканцям цих районів.

Точні графіки відключення світла споживачів закликали дивитися на офіційному сайті організації.

"Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня ми інформували про те, чи загрожують українцям віялові відключення світла після нового обстрілу ЗС РФ. Тоді українська енергосистема витримала чергову атаку ворога, хоча окупантам вдалося пошкодити енергооб'єкти у різних регіонах країни.

Цього ж дня мешканці столиці постраждали від обстрілу Росії. 9 березня частина Києва залишилася без опалення, а також у місті виникли труднощі з водопостачанням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.