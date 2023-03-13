В Украине могут пересмотреть механизм выплат переселенцам: что изменится

Если правительство прекратит проверки ВПЛ, противоправность проведения которых была доказана судом, это даст возможность сохранить беженцам выплаты, в которых многие люди так остро нуждаются, считает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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В Украине могут переформатировать существующий механизм проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания. Об этом сообщил 12 марта 2023 года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, он обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмигалю и вице-премьер-министру Украины — министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук с просьбой отменить норму, согласно которой переселенцы теряют выплаты, если во время проверки выяснилось, что их не было по адресу проживания.

"Подчеркиваю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения — неоправданно, а люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, могут ее безосновательно лишиться. Более того, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена ​​судом", — подчеркнул он.

Дмитрий Лубинец также отметил, что переселенцев, как правило, не предупреждают о проверке. А проверяющие могут прийти в момент, когда человек на работе или вышел по делам, но заключение комиссии будет иным — ВПЛ отсутствует по месту жительства.

Если правительство примет во внимание его обращение и прекратит проверки ВПЛ, то это даст возможность сохранить выплаты переселенцам, в которых многие люди так остро нуждаются.

Как переселенцам выплачивают деньги в 2023 году

В 2023 году финпомощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат ВПЛ составляет:

3 000 гривен — детям и гражданам с инвалидностью;

детям и гражданам с инвалидностью; 2 000 гривен — всем остальным гражданам.

Деньги будут поступать таким категориям украинцев:

которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных;

у которых осталось непригодное для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія";

у которых есть документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных российской агрессией;

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Отметим, что по данным Минреинтеграции, численность внутренних переселенцев по состоянию на 6 января 2023 года составляла 4 855 344 человек. Также напомним, что Кабмин Украины 24 января 2023 года пересмотрел условия выплат компенсаций работодателям за трудоустройство ВПЛ. Было предусмотрено, что компенсация расходов работодателя будет начисляться в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости.