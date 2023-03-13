В Україні можуть переглянути механізм виплат переселенцям: що зміниться

Якщо уряд припинить перевірки ВПО, протиправність проведення яких була доведена судом, це дасть можливість зберегти біженцям виплати, яких багато людей так гостро потребують, вважає омбудсмен Дмитро Лубінець.

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В Україні можуть переформатувати теперішній механізм перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання. Про це повідомив 12 березня 2023 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, він звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки з'ясувалося, що їх не було за адресою проживання.

"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану — невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена ​​судом", — наголосив він.

Дмитро Лубінець також зазначив, що переселенців, як правило, не попереджають про перевірку. А перевіряльники можуть прийти в момент, коли людина на роботі або вийшла у справах, але висновок комісії буде іншим — ВПО відсутнє за місцем проживання.

Якщо уряд візьме до уваги його звернення та припинить перевірки ВПО, то це дасть можливість зберегти виплати переселенцям, яких багато людей так гостро потребують.

Як переселенцям виплачують гроші у 2023 році

2023 року фіндопомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат ВПО складає:

3 000 гривень — дітям та громадянам з інвалідністю;

2 000 гривень — решті всіх громадян.

Гроші надходитимуть таким категоріям українців:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що за даними Мінреінтеграції, чисельність внутрішніх переселенців станом на 6 січня 2023 року становила 4 855 344 особи. Також нагадаємо, що Кабмін України 24 січня 2023 року переглянув умови виплат компенсацій роботодавцям за працевлаштування ВПО. Було передбачено, що компенсація витрат роботодавця нараховуватиметься у розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після спрямування центрів зайнятості.