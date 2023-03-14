В Киеве и области анонсировали стабилизационные отключения: где не будет света

В ДТЭК сообщили, что поврежденные в результате ракетных атак энергообъекты не могут в полном объеме снабжать жителей Киевщины электроэнергией, из-за чего в регионе действуют ограничения для потребителей.

Related video

В Киеве и Киевской области частично применены стабилизационные отключения. Об этом сообщили в компании ДТЭК 14 марта.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стабилизационные отключения — вынужденная мера, поскольку из-за повреждения оборудования в результате ракетной атаки РФ по Украине энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

Графики отключений разместили на сайте компании.

13 марта в ДТЭК заявили, что в энергосистеме нет дефицита, увеличение потребления не прогнозируется, поэтому для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей не вводили лимиты потребления.

Ранее в ДТЭК показали подстанцию, пережившую 24 ракетные атаки ВС РФ. Объект энергетической инфраструктуры российские оккупанты атаковали 9 раз ракетами разных видов и 14 раз атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе.