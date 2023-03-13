Отключения света в Киеве и области: в ДТЭК говорят об отсутствии дефицита в энергосистеме

Увеличение потребления в регионе не прогнозируется, рассказали специалисты. Сложное положение в Харьковской области — там энергообъекты сильно повреждены из-за ракетной атаки ВС РФ 9 марта.

Related video

Энергетики отметили стабилизационные отключения света в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила 13 марта в Telegram компания "ДТЭК".

Восстановлено электроснабжение всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются. Ситуация в энергосистеме сложная, компания призывает следить за обновлениями.

В энергосистеме нет дефицита, увеличение потребления не прогнозируется, поэтому для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей не вводили лимиты потребления, заявила "ДТЭК".

Специалисты "Укрэнерго" заявили о продолжении восстановления энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки войск России.

"Из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области", — говорится в сообщении.

В Харьковской области могут отключать свет по графикам

Энергообъекты Харькова серьезно повреждены из-за ракетной атаки армии России 9 марта. Пока в Харьковской области не ввели почасовые или аварийные отключения, но графики уже составили, сказал спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

"Работы по восстановлению продолжаются. Почасовые графики разработаны, они пока не применяются. Потребление выросло после выходных, аварийные (отключения) могут быть применены в любое время по команде диспетчера "Укрэнерго", — добавил он.

"Харьковоблэнерго" предупредило, что графики почасовых отключений могут применять не в полном объеме. Перечень адресов каждой очередей может меняться.

Об аварийных отключениях света сообщил 13 марта глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу".

"Скорее всего, снова будут графики отключений. Ту мощность, которую мы сейчас имеем, не хватает для удовлетворения потребностей населения, предприятий, промышленности", — подчеркнул он.

Напомним, что в Житомирской и Харьковской областях энергетикам удалось вернуть электричество для бытовых потребителей практически в полном объеме.

Фокус 13 марта писал, что в четырех районах столицы были применены стабилизационные графики отключения электроэнергии.