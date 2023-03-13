Відключення світла в Києві й області: у ДТЕК говорять про відсутність дефіциту в енергосистемі

Збільшення споживання в регіоні не прогнозується, розповіли фахівці. Складне становище на Харківщині — там енергооб'єкти сильно пошкоджені через ракетну атаку ЗС РФ 9 березня.

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Енергетики відмінили стабілізаційні відключення світла в Києві та Київській області. Про це повідомила 13 березня в Telegram компанія ДТЕК.

Відновлено електропостачання всіх мешканців столиці й області, тож графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Ситуація в енергосистемі є складною, компанія закликає стежити за оновленнями.

В енергосистемі немає дефіциту, збільшення споживання не прогнозується, тож для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей не запроваджували ліміти споживання, заявила ДТЕК.

Фахівці "Укренерго" заявили про продовження відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки військ Росії.

"Через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київської області", — йдеться в повідомленні.

У Харківській області можуть відключати світло за графіками

Енергооб'єкти Харкова серйозно пошкоджені через ракетну атаку армії Росії 9 березня. Поки в Харківській області не запровадили погодинні чи аварійні відключення, але графіки вже склали, сказав речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

"Роботи з відновлення продовжуються. Погодинні графіки розроблені, вони поки не застосовуються. Споживання зросло після вихідних, аварійні (відключення) можуть бути застосовані в будь-який час за командою диспетчера "Укренерго", — додав він.

"Харківобленерго" попередило, що графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі. Перелік адрес кожної черги може змінюватися.

Про аварійні відключення світла повідомив 13 березня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Укрінформу".

"Швидше за все, знову будуть графіки відключень. Тієї потужності, яку ми зараз маємо, не вистачає для задоволення потреб населення, підприємств, промисловості", — підкреслив він.

Нагадаємо, що в Житомирській і Харківській областях енергетикам вдалося повернути електрику для побутових споживачів практично в повному обсязі.

Фокус 13 березня писав, що в чотирьох районах столиці були застосовані стабілізаційні графіки відключення електроенергії.