В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом: в одному із міст зупинилося метро

У компанії продовжують працювати над тим, щоб упоратися з наслідками чергової російської ракетної атаки, але відключення у деяких містах все ще можливі.

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Компанія "Укренерго" продовжує роботу над тим, щоб відновити українську енергосистему після 15-ї масової ракетної атаки та 18-ї атаки дронами-камікадзе. Про це йдеться у пресрелізі компанії за неділю, 12 березня.

У Житомирській та Харківській областях українські енергетики минулої доби повернули практично повністю електрику для побутових споживачів, а от у Харкові знову з самого ранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження системи. У пресслужбі Харківського метрополітену зазначили, що їм довелося тимчасово зупинити рух потягів через це.

Також через мережеві обмеження можливі відключення і в Харківській області.

"В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалося, ліміти не вводилися. Є в системі обсягів електроенергії, що виробляється, достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах — мережеві і викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня", — йдеться у повідомленні.

Співробітники української енергосистеми продовжують роботу над тим, щоби ліквідувати наслідки чергового акту тероризму з боку РФ. При цьому варто зазначити, що порівняно з минулими вихідними споживання значно знизилося, про що заявили в "Укренерго".

Нагадаємо, що 9 березня на Житомирщині повернули графіки відключення світла. Це чергові наслідки ракетної атаки із боку РФ. У деяких споживачів світла не буде до півдня. Однак частини мешканців регіону електроенергію можуть не вимикати зовсім.

Також в "Укренерго" розповіли про наслідки ворожої атаки 9 березня. На стабілізацію ситуації на Житомирщині потрібно до двох тижнів, а на Харківщині — кілька діб. Подекуди пошкоджено обладнання, яке вже ремонтували після обстрілів.