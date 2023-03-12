В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом: в одном из городов остановилось метро

В компании продолжают работать над тем, чтобы справиться с последствиями очередной российской ракетной атаки, но отключения в некоторых городах все еще возможны.

Related video

Компания "Укрэнерго" продолжает работу над тем, чтобы восстановить украинскую энергосистему после 15-й по счету массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами-камикадзе. Об этом говорится в пресс-релизе компании за воскресенье, 12 марта.

В Житомирской и Харьковской областях украинские энергетики за прошедшие сутки вернули практически полностью электричество для бытовых потребителей, а вот в Харькове вновь с самого утра применяются аварийные отключения из-за перегрузки системы. В пресс-службе Харьковского метрополитена отметили, что им пришлось временно остановить движение поездов из-за этого

Также, из-за сетевых ограничений возможны отключения и в Харьковской области.

"В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не вводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта", — говорится в сообщении.

Сотрудники украинской энергосистемы продолжают работу над тем, чтобы ликвидировать последствия очередного акта терроризма со стороны РФ. При этом, стоит отметить, что в сравнении с прошлыми выходными потребление значительно снизилось, о чем заявили в "Укрэнерго".

Напомним, что 9 марта в Житомирской области вернули графики отключения света. Это очередные последствия ракетной атаки со стороны РФ. У некоторых потребителей света не будет по полдня. Однако части жителей региона электроэнергию могут не выключать совсем.

Также в "Укрэнерго" рассказали о последствиях вражеской атаки 9 марта. На стабилизацию ситуации в Житомирской области нужно до двух недель, а в Харьковской — несколько суток. Местами повреждено оборудование, которое уже ремонтировали после обстрелов.