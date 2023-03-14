У Києві та області анонсували стабілізаційні відключення: де не буде світла

У ДТЕК повідомили, що пошкоджені внаслідок ракетних атак енергооб’єкти не можуть в повному обсязі забезпечувати жителів Київщини електроенергією, через що у регіоні діють обмеження для споживачів.

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У Києві та Київській області частково застосовані стабілізаційні відключення. Про це повідомили у компанії ДТЕК 14 березня.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно з стабілізаційними графіками. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стабілізаційні відключення — вимушена міра, оскільки через пошкодження обладнання внаслідок ракетної атаки РФ по Україні енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Графіки відключень розмістили на сайті компанії.

13 березня в ДТЕК заявили, що в енергосистемі немає дефіциту, збільшення споживання не прогнозується, тож для Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей не запроваджували ліміти споживання.

Раніше в ДТЕК показали підстанцію, яка пережила 24 ракетні атаки ЗС РФ. Об’єкт енергетичної інфраструктури російські окупанти атакували 9 разів ракетами різних видів та 14 разів атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе.