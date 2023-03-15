Четыре гривны за киловатт-час: как и когда могут повысить тариф на электроэнергию

Правительство в рамках рабочих групп ведет работу над формированием плана возможного изменения тарифа на электроэнергию для населения. Какая уже сегодня есть информация о том, что планируют?

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В Украине цены для бытовых потребителей находятся на уровне, который в несколько раз ниже так называемых рыночных цен. Для этого применяется схема ПСО (спецобязательств), в которой основную нагрузку, как компенсаторов льготной цены для населения, берут на себя государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако сейчас, с учетом повреждений энергосистемы вследствие атак ВС РФ, в правительстве задумались о повышении нынешнего льготного тарифа для населения. Об этом пишет Фокус в статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля".

"В Украине тариф для бытовых потребителей никогда не покрывал всех расходов производителей. Он всегда был ниже экономически обоснованного уровня. И за этот период войны мы видим, что, по сути, плата и за распределение, и за передачу электроэнергии повышается, то есть, тарифы "Укрэнерго" для этих компаний повышаются. Есть проблема повреждений вследствие ударов по объектам, и компании вынуждены платить большие деньги на восстановление. Плюс мы видим и общий уровень инфляции и девальвации нацвалюты. То есть, объективно разрыв между установленной ценой и реальной стоимостью электроэнергии растет", — отмечает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сегодня в Украине нужно ставить вопрос, будет ли переход к рыночному ценообразованию или же цены на электроэнергию, как и раньше, будут регулироваться государством. "Если Украина намерена вступить в Евросоюз, то государству следует срочно отказаться от установления цен на электроэнергию, и в ближайшее время переходить к рыночному ценообразованию", — уверен Владимир Омельченко.

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что повышение цен на электроэнергию для населения назрело уже давно, и в самом Кабмине собирались такое повышение провести весной 2022 года, однако нападение России заставило правительство пересмотреть планы. Сейчас же уже очевидно, что разрыв между оплачиваемым населением тарифом и реальной стоимостью электроэнергии уже слишком велик.

Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, отметил, что в Украине сегодня цена электроэнергии для населения ниже, чем тариф на распределение электроэнергии, который оплачивают энергокомпании. "Тариф на распределение сегодня где-то 2,2 грн. Тариф для населения, если оценивать все затраты компаний, а именно так можно посчитать рыночную стоимость, должен быть порядка 5-7 гривен за кВт-час", — говорит эксперт.

Уровень повреждений энергосистемы после атак ВС РФ очень велик, и сейчас компаниям нужны существенные финансовые вливания Фото: Pexels

По словам Корольчука, правительство обсуждает много сценариев возможного изменения стоимости электроэнергии для населения. В частности, говорят о первом повышении уже весной 2023 года – до 2,5 грн за кВт-час, а ближе к началу нового отопительного сезона может быть второй этап роста тарифа – до 4 гривен за кВт-час.

Пока официальных заявлений о плановом повышении тарифа на электроэнергию для населения по состоянию не прозвучало. Вероятно, новое постановление Кабмина, которое либо продлит действие нынешних тарифов, либо пропишет новые условия оплаты, появится в период 22-29 марта. Однако недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что, какие бы решения для спасения энергосистемы страны не принимали, все равно для уязвимых слоев населения будут действовать механизмы социальной поддержки.

"Со стороны правительства и президента мы, однозначно, можем обещать, что уязвимые слои населения не могут пострадать из-за реализации каких-либо проектов по развитию, восстановлению, стабилизации и развитию энергорынка в Украине. Поэтому мы это будем делать очень сбалансированно и взвешенно, но путь к развитию цивилизованного энергетического рынка, к рынку газа для Украины важен", – подчеркнул премьер-министр, передает "Укринформ".

Ранее Фокус писал, что НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Как сообщалось, в Украине из-за тяжелого положения в энергетике, вызванного российским ракетным терроризмом, могут повысить тарифы на электроэнергию для населения.