Не только в Киеве: где в Украине самая дорогая аренда жилья

Стоимость аренды квартир весной 2023 года сильно зависит от того, насколько близко жилье расположено к линии фронта.

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В феврале 2023 года украинцы за аренду однокомнатной квартиры, в среднем, платили 5 989 гривен. Стоимость аренды жилья за год подросла на 37,4%, свидетельствуют данные Госстата.

Где в Украине самое дорогое жилье

Первое место по дороговизне жилья занимает Закарпатская область. По сравнению с 2022 годом, арендовать квартиру в регионе стало втрое дороже — цена в феврале составляла 13 123 гривен.

Львовская область расположилась на втором месте. Здесь граждане Украины или туристы за аренду квартиры платят 10 996 гривен.

Тем временем в Киеве аренда жилья за год подешевела на 13,3% — до 7 384 гривен. Столица по стоимости аренд квартир находится теперь на третьем месте.

В то же время дешево снять квартиру можно в прифронтовых регионах:

в Херсонской области — за 2 905 гривен;

в Запорожской области — за 2 783 гривны;

в Сумской области — 2 687 гривен.

Первое место по дороговизне жилья занимает Закарпатская область Фото: Госстат

Как в Украине строили жилье во время войны

В 2022 году застройщики не отказались от планов по строительству нового жилья, невзирая на войну. Так, по информации Госстата, в прошлом году в Украине было задекларировали строительство 98,4 тыс. квартир.

Самые большие планы у застройщиков были на столичный регион, в котором было заявлено строительство жилья на 28,8 тыс. квартир.

В то же время на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей к началу активных боевых действий стартовало строительство 21 и 4 квартиры.

В Николаевской и Херсонской областях заложено 31 и 184 жилых помещения.

При этом в 2022 рынок недвижимости пережил дисбаланс из-за войны. Как заявила в конце декабря директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в ходе презентации "Отчета о финансовой стабильности", за первые три квартала прошлого года было заключено чуть больше четверти от количества соглашений за аналогичный период в 2021 году.

"По ценовому критерию сейчас аренда жилья кажется лучшей альтернативой, чем покупка, и эта ситуация будет сохраняться длительное время", — рассказала Первин Дадашова.

Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде появился проект постановления, в котором депутатам предлагают обратиться к Кабинету министров с просьбой установить мораторий на повышение всех коммунальных тарифов для украинцев на период военного положения.