Не тільки в Києві: де в Україні найдорожча оренда житла

Вартість оренди квартир навесні 2023 року сильно залежить від того, наскільки близько житло розташоване до лінії фронту.

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У лютому 2023 року українці за оренду однокімнатної квартири платили в середньому 5 989 гривень. Вартість оренди житла за рік зросла на 37,4%, свідчать дані Держстату.

Де в Україні найдорожче житло

Перше місце за дорожнечею житла посідає Закарпатська область. Порівняно з 2022 роком, орендувати квартиру в регіоні стало втричі дорожче — ціна в лютому становила 13 123 гривні.

Львівська область розташувалася на другому місці. Тут громадяни України чи туристи за оренду квартири платять 10 996 гривень.

Тим часом у Києві оренда житла за рік подешевшала на 13,3% — до 7 384 гривень. Столиця за вартістю оренд квартир знаходиться тепер на третьому місці.

Водночас дешево винайняти квартиру можна в прифронтових регіонах:

у Херсонській області — за 2 905 гривень;

у Запорізькій області — за 2 783 гривні;

у Сумській області — 2 687 гривень.

Перше місце за дорожнечею житла посідає Закарпатська область Фото: Держстат

Як в Україні будували житло під час війни

У 2022 році забудовники не відмовилися від планів будівництва нового житла, незважаючи на війну. Так, за інформацією Держстату, в минулому році в Україні було задекларовано будівництво 98,4 тис. квартир.

Найбільші плани забудовники мали на столичний регіон, в якому було заявлено будівництво житла на 28,8 тис. квартир.

Водночас на неокупованій частині Донецької та Луганської областей до початку активних бойових дій стартувало будівництво 21 та 4 квартир.

У Миколаївській та Херсонській областях закладено 31 та 184 житлові приміщення.

При цьому в 2022 році ринок нерухомості пережив дисбаланс через війну. Як заявила наприкінці грудня директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", за перші три квартали минулого року було укладено трохи більше чверті від кількості угод за аналогічний період у 2021 році.

"За ціновим критерієм зараз оренда житла здається кращою альтернативою, ніж покупка, і ця ситуація зберігатиметься тривалий час", — розповіла Дадашова.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді з'явився проєкт ухвали, в якій депутатам пропонують звернутися до Кабінету міністрів із проханням встановити мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів для українців на період воєнного стану.