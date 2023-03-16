Отключение света в Киевской области: в ДТЭК рассказали, кто останется без света 16 марта

Как отмечают в компании, из-за повреждения оборудования система не может передавать энергию всем бытовым потребителям, поэтому в некоторых районах Киевской области основано отключение электроэнергии.

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Стабилизационные графики отключения электроэнергии действуют в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах введены в частичном режиме. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. В настоящее время специалисты проводят соответствующие мероприятия по возобновлению привычных поставок электроэнергии.

В целом ситуация по электроснабжению на территории Украины стабильна, но в случае новых российских ракетных атак ситуация может измениться. Все в некоторых областях проводят мероприятия по ликвидации временных перебоев со светом у потребителей. Стабилизационные отключения — вынужденные меры, поскольку из-за повреждения оборудования в результате ракетной атаки РФ по Украине энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Позже в ДТЭК уточнили, что также 16 марта были применены отключения по стабилизационным графикам и в Киеве. В частности, свет выключался в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

Напомним, в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов Киевской области частичные отключения были и раньше. В Киеве и Киевской области анонсировали отключение света еще 14 марта. Также энергетики применили стабилизационные отключения в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что отечественная энергосистема работает без ограничений потребителей с резервом мощности. В то же время, на территории Житомирской и Киевской областей возможны непродолжительные отключения. Также он уточнил, что за последние сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение пострадавших от обстрелов российских военных районов Днепропетровской и Запорожской областей.