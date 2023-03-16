Відключення світла на Київщині: у ДТЕК розповіли, хто залишиться без світла 16 березня

Як зазначають у компанії, через пошкодження обладнання система не може передавати енергію для всіх побутових споживачів, тому у деяких районах Київської області застововано відключення електроенергії.

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Стабілізаційні графіки відключення електроенергії діють у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах запровадили у частковому режимі. Про це 16 березня повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Наразі фахівці проводять відповідні заходи щодо відновлення звичного постачання електроенергії.

Загалом ситуація з електропостачання на території України є стабільною, але у разі нових російських ракетних атак ситуація може змінитися. Все є у деяких областях проводять заходи для ліквідації тимчасових перебоїв зі світлом у споживачів. Стабілізаційні відключення — вимушені заходи, оскільки через пошкодження обладнання внаслідок ракетної атаки РФ по Україні енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Пізніше в ДТЕК уточнили, що також 16 березня були застосовані відключення за стабілізаційними графіками й у Києві. Зокрема, світло вимикали у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів.

Нагадаємо, у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів Київської області часткові відключення були й раніше. У Києві та Київській області анонсували вимкнення світла ще 14 березня. Також енергетики застосували стабілізаційні відключення були у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що вітчизняна енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Водночас на території Житомирської та Київської областей можливі нетривалі відключення. Також він уточнив, що за останню добу енергетикам вдалося відновити електропостачання постраждалих від обстрілів російських військових районів Дніпропетровської та Запорізької областей.