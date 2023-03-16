Страховой стаж: как украинцам купить годы для пенсии онлайн

Как докупить страховой стаж — инструкция от ПФУ.

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Украинцы, которым не хватает нескольких месяцев или даже для лет, чтобы выйти на пенсию по возрасту, могут самостоятельно увеличить свой страховой стаж. Сделать это можно онлайн, пишет издание "Социальная платформа".

Внести средства для увеличения страхового стажа или зарплаты, которая будет учитываться при предстоящем исчислении пенсии, можно как за себя, так и за другого человека.

Как это сделать

авторизоваться на вэб портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с помощью квалифицированной электронной подписи;

в правой части экрана выбрать пункт "Добровольная оплата страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование" (кликнуть на "Договор присоединения");

заполнить данные о лице, в пользу которого будет оплачен взнос (фамилию, имя, отчество, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения);

проверить печатную форму договора.

дать согласие на передачу и обработку персональных данных, подписать договор и автоматически перейти на интерфейс уплаты взноса.

Отметим, что докупить стаж реально, если вы официально не работали в определенные периоды с 1 января 2004 года, а также если вы не значитесь в списках застрахованных лиц. За период до 2004 года купить стаж невозможно. Для покупки страхового стажа нужно будет уплатить единый социальный взнос (ЕСВ).

В Украине запустили благотворительные пенсии: что это такое

С 14 марта 2023 года граждане Украины получили возможность вносить добровольные пенсионные взносы. По словам замминистра социальной политики Дарьи Марчак, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может делать благотворительное пожертвование на любую сумму в ПФУ, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсионных выплат для:

родителей;

бабушек;

дедушек;

небезразличного человека.

Делать добровольных взносы в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Ранее Фокус писал, как увеличился средний размер пенсии в Украине после индексации в марте. Так, по информации ПФУ, с 1 марта было пересчитано 10,5 млн пенсий, а средний размер пенсионных выплат стал больше на 579 грн.

Также напомним, что украинское правительство планирует в 2023 году запустить процесс внедрения обязательного пенсионного накопления для всех украинцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря реформе все работающие украинцы получат собственные пенсионные накопительные счета.