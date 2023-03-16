Страховий стаж: як українцям купити роки для пенсії онлайн

Як докупити страховий стаж — інструкція від ПФУ.

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Українці, яким не вистачає кількох місяців або навіть років, щоб вийти на пенсію за віком, можуть самостійно збільшити свій страховий стаж. Зробити це можна онлайн, пише видання "Соціальна платформа".

Внести кошти для збільшення страхового стажу або зарплати, яка враховуватиметься у процесі подальшого обчислення пенсії, можна як за себе, так і за іншу людину.

Як це зробити

авторизуватися на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

у правій частині екрана вибрати пункт "Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування" (натиснути на "Договір приєднання");

заповнити дані про особу, на користь якої буде сплачено внесок (прізвище, ім'я, по батькові, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження);

перевірити друковану форму договору;

дати згоду на передавання та обробку персональних даних, підписати договір та автоматично перейти на інтерфейс сплати внеску.

Зазначимо, що докупити стаж реально, якщо ви офіційно не працювали у певні періоди з 1 січня 2004 року, а також якщо ви не значитеся у списках застрахованих осіб. За період до 2004 року придбати стаж неможливо. Для придбання страхового стажу необхідно буде сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

В Україні запустили благодійні пенсії: що це таке

З 14 березня 2023 року громадяни України отримали можливість вносити добровільні пенсійні внески. За словами заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, кожен громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може робити благодійну пожертву на будь-яку суму в ПФУ, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсійних виплат для:

батьків;

бабусь;

дідусів;

небайдужої людини.

Робити добровільні внески в межах загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Раніше Фокус писав як збільшився середній розмір пенсії в Україні після індексації у березні. Так, за інформацією ПФУ, з 1 березня було переказано 10,5 млн пенсій, а середній розмір пенсійних виплат став більшим на 579 грн.

Також нагадаємо, що український уряд планує у 2023 році запустити процес запровадження обов'язкового пенсійного накопичення для всіх українців. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки реформі усі українці, які працюють, отримають власні пенсійні накопичувальні рахунки.