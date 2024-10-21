Пенсії у 2025 році можуть зрости на 10–12%: від чого це залежить

Згідно зі статистикою Пенсійного фонду, майже половина пенсіонерів отримують 3–4 тис. грн пенсії. В той час як понад 10 тис. грн — приблизно 12%.

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Підвищення пенсій наступного року може скласти від 10% до 12% залежно від інфляції та динаміки заробітних плат. Такі припущення зробила в ефірі Громадського радіо Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень.

"Прем’єр-міністр і міністерка соціальної політики запевняють, що в той бюджет, проєкт якого поданий до Верховної Ради, вже закладені кошти на індексацію пенсій. Тобто індексація 1 березня буде, але поки що важко сказати, якою саме вона буде в розмірах", — пояснила науковиця.

За її словами, точні показники будуть відомі на початку наступного року, бо вони залежать від інфляції та динаміки росту заробітних плат, з яких сплачується ЄСВ.

"Якщо буде зберігатися така хороша динаміка по зарплатах, цілком може бути індексація на 10–12%", — сказала Лідія Ткаченко.

Експертка також зауважила, що в один із минулих років індексація пенсій в Україні сягнула 19%. Проте минулого року вона склала майже 6% через низьку інфляцію і незначний ріст заробітків.

Згідно зі статистикою пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня середній розмір пенсії складав 5 852 грн. Пенсіонерів в Україні на 1 жовтня проживало 10,3 млн. Лідія Ткаченко зазначає, що розподіл за розміром виплат є дуже нерівномірним: приблизно половина пенсіонерів отримують 3–4 тис. грн, і тільки майже мільйон громадян отримують понад 10 тис. грн.

На 1 жовтня середній розмір пенсії складав 5 852 грн

Наукова співробітниця пояснила, що крім основної частини виплат, існує багато державних програм для виплат пенсій військовослужбовцям, додаткових виплат дітям, які постраждали від війни, особам, що займалися ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, надбавки за літній вік тощо. Кошти на ці виплати мають надходити з державного бюджету. Наразі, за словами Лідії Ткаченко, вони великою мірою покриваються завдяки фінансовій підтримці партнерів.

Також демографка нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України в 2024 році фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати ЄСВ. За її словами, приблизно половина цією можливістю користуються, і це вплине на їхні майбутні пенсії, оскільки в такому випадку їм не нарахується стаж.

Також 21 жовтня ЗМІ писали, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Для цього у 2024 році потрібно мати мінімум 31 рік страхового стажу, і до 2028 ця цифра збільшуватиметься. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Крім того, 17 жовтня у Пенсійному фонді України заявили, що деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч гривень. Відтак середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні.