Пенсии в 2025 году могут вырасти на 10–12%: от чего это зависит

Согласно статистике Пенсионного фонда, около половины пенсионеров получают 3–4 тыс. грн пенсии. В то время как более 10 тыс. грн — около 12%.

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Повышение пенсий в следующем году может составить от 10% до 12% в зависимости от инфляции и динамики заработных плат. Такие предположения сделала в эфире Громадського радио Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований.

"Премьер-министр и министр социальной политики уверяют, что в тот бюджет, проект которого подан в Верховную Раду, уже заложены средства на индексацию пенсий. То есть индексация 1 марта будет, но пока трудно сказать, какой именно она будет в размерах", — пояснила ученая.

По ее словам, точные показатели будут известны в начале следующего года, потому что они зависят от инфляции и динамики роста заработных плат, с которых уплачивается ЕСВ.

"Если будет сохраняться такая хорошая динамика по зарплатам, вполне может быть индексация на 10–12%", — сказала Лидия Ткаченко.

Эксперт также отметила, что в один из прошлых годов индексация пенсий в Украине достигла 19%. Однако в прошлом году она составила около 6% из-за низкой инфляции и незначительного роста заработков.

Согласно статистике пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября средний размер пенсии составлял 5 852 грн. Пенсионеров в Украине на 1 октября проживало 10,3 млн. Лидия Ткаченко отмечает, что распределение по размеру выплат является очень неравномерным: около половины пенсионеров получают 3–4 тыс. грн, и только около миллиона граждан получают более 10 тыс. грн.

На 1 октября средний размер пенсии составлял 5 852 грн

Научная сотрудница объяснила, что кроме основной части выплат существует много государственных программ для выплат пенсий военнослужащим, дополнительных выплат детям, пострадавшим от войны, лицам, занимавшимся ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, надбавки за пожилой возраст и т.д. Средства на эти выплаты должны поступать из государственного бюджета. Сейчас, по словам Лидии Ткаченко, они в большой степени покрываются благодаря финансовой поддержке партнеров.

Также демограф напомнила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2024 году физические лица-предприниматели могут не платить ЕСВ. По ее словам, около половины этой возможностью пользуются, и это повлияет на их будущие пенсии, поскольку в таком случае им не начислится стаж.

Также 21 октября СМИ писали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Для этого в 2024 году нужно иметь минимум 31 год страхового стажа, и до 2028 эта цифра будет увеличиваться. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Кроме того, 17 октября в Пенсионном фонде Украины заявили, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч гривен. Поэтому средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны.