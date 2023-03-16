Есть ли свет в конце тоннеля: что происходит на рынке труда в Украине спустя год войны

Война России против Украины лишила работы многих работоспособных украинцев. Но есть и хорошие новости: бизнес понемногу приходит в себя, количество вакансий на сайтах по трудоустройству начало расти.

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Украинский рынок труда постепенно восстанавливается после кризиса, который разгорелся сразу после полномасштабного вторжения России в нашу страну. Так, по состоянию на март 2023 года рынок труда восстановился на 66% по сравнению с уровнем до 24 февраля 2022 года. При этом средняя зарплата в феврале 2023-го впервые выросла (с 15 тыс. до 16 тыс. грн), рассказал "24 каналу" представитель крупного кадрового портала Максим Пилипенко.

Он отметил, что количество вакансий тоже растет, хоть и плавно. Первый рекорд по росту количества вакансий зафиксировали в январе 2023 года, и с тех пор рост продолжается.

"Работы становится больше, конкуренция среди соискателей постепенно снижается, и есть возможность находить работу и трудоустраиваться", – рассказал Максим Пилипенко.

Что касается зарплат то, по словам эксперта, с начала войны и походу всего 2022 год средний уровень выплат не снижался ниже 15 тыс. гривен в месяц, а в феврале 2023 года произошел первый сдвиг: уровень средней зарплаты поднялся до 16 тыс. гривен.

"Ситуация на рынке стабилизируется, бизнесы приспособились условиям. То же самое касается соискателей и сотрудников. Все ждали этого роста зарплат, и сейчас он произошел. Мы видим, что происходит с ценами, и работодатели также это понимают и поэтому пересмотрели зарплаты", – отметил он.

Пилипенко также добавил, что в феврале прошлого года количество вакансий составляло около 100 тыс., но после вторжения показатель по Украине резко обвалился до 6 тыс., то есть в 15 раз. Со временем началось постепенное восстановление, а количество вакансий достигло отметки в 66 тыс.

Как будут платить украинцам в следующие три года

В НБУ считают, что в ближайшие три года зарплаты украинцев будут активно расти, но в номинальных цифрах. Этому поспособствует рост расходов в военной сфере и секторе безопасности, а также адаптация экономики к работе в условиях войны.

"Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции", – добавили в Нацбанке.

Как будут меняться зарплаты украинцев в следующие три года:

в 2023 — номинальная зарплата +26,1%, а реальная +3,3%;

в 2024 — номинальная +20,0%, реальная +6,5%;

в 2025 — номинальная +17,6%, реальная +4,3%.

Ранее Фокус подробно рассказывал о том, кто будет востребован на рынке труда и у каких специалистов в 2023 году вырастут зарплаты. Так, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba Максим Розгон предполагает, что рост зарплат, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны.

Еще Фокус писал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.