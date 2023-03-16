Чи є світло в кінці тунелю: що відбувається на ринку праці в Україні через рік війни

Війна Росії проти України позбавила роботи багатьох працездатних українців. Але є і хороші новини: бізнес потроху приходить до тями, кількість вакансій на сайтах із працевлаштування почала рости.

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Український ринок праці поступово відновлюється після кризи, яка спалахнула відразу після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Так, станом на березень 2023 року ринок праці поновився на 66% порівняно з рівнем до 24 лютого 2022 року. При цьому середня зарплата у лютому 2023-го вперше зросла (з 15 тис. до 16 тис. грн), розповів "24 каналу" представник великого кадрового порталу Максим Пилипенко.

Він зазначив, що кількість вакансій також росте, хоч і плавно. Перший рекорд зростання кількості вакансій зафіксували в січні 2023 року, і з того часу ріст триває.

"Роботи стає більше, конкуренція серед претендентів поступово знижується, і є можливість знаходити роботу та працевлаштовуватися", — розповів Максим Пилипенко.

Щодо зарплат то, за словами експерта, з початку війни та по ходу всього 2022 року середній рівень виплат не знижувався нижче 15 тис. гривень на місяць, а в лютому 2023 року відбулося перше зрушення: рівень середньої зарплати піднявся до 16 тис. гривень.

"Ситуація на ринку стабілізується, бізнеси пристосувалися до умов. Те саме стосується претендентів і співробітників. Усі чекали на це зростання зарплат, і зараз воно сталося. Ми бачимо, що відбувається з цінами, і роботодавці також це розуміють і тому переглянули зарплати", — зазначив він.

Пилипенко також додав, що в лютому минулого року кількість вакансій становила приблизно 100 тис., але після вторгнення показник по Україні різко обвалився до 6 тис., тобто у 15 разів. Згодом почалося поступове відновлення, а кількість вакансій досягла позначки 66 тис.

Як платитимуть українцям у наступні три роки

В НБУ вважають, що в найближчі три роки зарплати українців активно зростатимуть, але в номінальних цифрах. Цьому сприятиме зростання витрат у військовій сфері та секторі безпеки, а також адаптація економіки до роботи в умовах війни.

"Однак реальні зарплати на всьому прогнозному горизонті зростатимуть повільно через значну інфляцію", — додали в Нацбанку.

Як змінюватимуться зарплати українців у наступні три роки:

у 2023 — номінальна зарплата +26,1%, а реальна +3,3%;

у 2024 — номінальна +20,0%, реальна +6,5%;

у 2025 — номінальна +17,6%, реальна +4,3%.

Раніше Фокус докладно розповідав про те, хто буде затребуваний на ринку праці та у яких фахівців у 2023 році виростуть зарплати. Так, керівний партнер консалтингової компанії Osoba Максим Розгон припускає, що ріст зарплат передусім відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни.

Ще Фокус писав, як подорожчало життя в Україні в 2022 році та на які товари та послуги найбільше зросли ціни.