Киев и область снова частично останутся без света: где не будет электроэнергии 17 марта

В ДТЭК отмечают, что ограничения для бытовых потребителей вынуждены вводить по распоряжению "Укрэнерго" из-за повреждений объектов энергоинфраструктуры.

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Киев и область 17 марта частично придерживаться стабилизационных отключений. Об этом говорится 17 марта в сообщении пресс-службы ДТЭК.

В части Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов столицы ввели отключение согласно стабилизационным графикам. Применены они также в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов Киевской области.

В связи с определенным повреждением оборудования в определенный период времени энергообъекты не способны передавать энергию для всех жителей этих районов. В настоящее время продолжаются работы, сроки завершения которых не объявили.

Герман Галущенко, руководитель Минэнергетики, заявил, что энергосистема и дальше будет функционировать без ограничений потребителей с резервом мощности. По его словам, для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей на территории всего государства генерация имеет необходимые объемы мощности.

В настоящее время на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированного обстрела российских войск, продолжаются ремонтные работы. В Киеве, также на Киевщине и Житомирской области возможны непродолжительные ограничения электроснабжения из-за восстановления сетевой инфраструктуры.

Напомним, 16 марта в определенных районах Киевской области, а затем и в столице применили отключение электроэнергии для бытовых потребителей. Повреждение оборудования энергообъектами – причина введения стабилизационных графиков на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов.

Ранее Фокус сообщал, что в начале января в Киевской области применить новые графики отключения света, состоящие из трех категорий: белого, серого и светло-серого. Также энергетики поделили украинских потребителей на 4 группы вместо двух, как было раньше.