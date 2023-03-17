Київ та область знову частково залишаться без світла: де не буде електроенергії 17 березня

У ДТЕК зазначають, що обмеження для побутових споживачів змушені запроваджувати за розпорядженням "Укренерго" через пошкодження об’єктів енергоінфраструктури.

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Київ та область 17 березня частково дотримуватися стабілізаційних відключень. Про це йдеться 17 березня у повідомленні пресслужби ДТЕК.

У частині Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів столиці запровадили відключення згідно стабілізаційних графіків. Застосовані вони й у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів Київської області.

У зв'язку з певним пошкодженням обладнання у певний період енергооб’єкти не здатні передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Наразі тривають відповідні роботи, терміни завершення яких не оголосили.

Герман Галущенко, керівник Міненергетики, заявив, що енергосистема й надалі функціонуватиме без обмежень споживачів із резервом потужності. З його слів, для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії на території усієї держави генерація має необхідні обсяги потужності.

Наразі на об‘єктах високовольтних мереж, які постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу російських військ, тривають ремонтні роботи. У Києві, також на Київщині та Житомирщині можливі нетривалі обмеження електропостачання через відновлення мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, 16 березня у певних районах Київської області, а згодом й у столиці застосували відключення електроенергії для побутових споживачів. Пошкодження обладнання енергооб’єкти – причина запровадження стабілізаційних графіків на території Фастівського, Бучанського та Обухівського районів.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку січня на Київщині застосувати нові графіки відключення світла, які складаються з трьох категорій: білого, сірого та світло-сірого. Також енергетики поділили українських споживачів на 4 групи замість двох, як було раніше.