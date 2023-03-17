Покажите паспорт: зачем банки проверяют клиентов и как пройти такую проверку

В соответствии с законодательством и нормативными документами НБУ, банки обязаны проводить идентификацию своих клиентов-физлиц. Как это происходит и могут ли заморозить счета, если клиент не пройдет проверку?

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Проверять своих клиентов банки обязаны раз в три года или даже чаще. Идентификация и верификация клиентов-физлиц банками предусмотрена законодательством, в частности, законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX I от 06.12.2019 года, а также Положением "Об осуществлении банками финансового мониторинга" (утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины №65 от 19.05.2020 г. с последующими изменениями и дополнениями).

"Идентификация и верификация проводится в соответствии с классом риска клиента, который устанавливается на этапе установления отношений с банком. Сроки проверок — от 1 до 3 лет, в зависимости от уровня риска. Возможно также проведение идентификации и верификации онлайн", — рассказал Марьян Хомин, начальник департамента маркетинга Укрсиббанка.

Какие документы и данные может попросить банк для идентификации клиента

паспорт;

код ИНН;

адрес (фактическое место проживания и место жительства, согласно регистрации);

другие данные (например, место работы).

По словам Александра Супруновича, директора департамента розничных клиентов Кредобанка, идентификация и верификация производится при открытии счета новому клиенту. А затем – каждые 3 года. "Практики закрытия счетов отсутствуют, но если клиент не прошел уточнение данных в определенный срок, в отдельных случаях возможно ограничение отдельных операций", — объяснил Супрунович.

Как подчеркнул Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка, идентификация и верификация клиентов осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". "Периодичность актуализации идентификационных данных зависит от категории риска клиента. Банк упростил процесс актуализации идентификационных данных для клиентов с низким уровнем риска и предлагает делать это дистанционно через мобильное приложение СА+. Это — обязательная процедура, которая проходит каждые 1, 3 или 5 лет в зависимости от профайла клиента. Теперь клиентам с низким уровнем риска провести ее можно, не посещая отделение банка, что максимально безопасно и удобно особенно в период войны", — говорит Коваленко.

Напомним, в статье "Пополнение, снятие, банкинг. Что происходит с платежными картами и будут ли банки менять тарифы" Фокус пишет, как банки в 2023 году меняют тарифы по карточкам и какие комиссии есть в банках на снятие наличных и переводы с карты на карту.

Как ранее сообщалось, НБУ с 11 марта ужесточил нормативы формирования банками резервов по средствам "до востребования" в банках.