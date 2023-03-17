Покажіть паспорт: навіщо банки перевіряють клієнтів і як пройти таку перевірку

Відповідно до законодавства та нормативних документів НБУ, банки зобов'язані проводити ідентифікацію своїх клієнтів-фізособ. Як це відбувається та чи можуть заморозити рахунки, якщо клієнт не пройде перевірку?

Related video

Перевіряти своїх клієнтів банки зобов'язані раз на три роки чи навіть частіше. Ідентифікація та верифікація клієнтів-фізособ банками передбачена законодавством, зокрема, законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення" № 3201-1, а також Положенням "Про здійснення банками фінансового моніторингу" (затвердженого постановою Правління Національного банку України №65 від 19.05.2020 р. з наступними змінами й доповненнями).

"Ідентифікація та верифікація проводиться відповідно до класу ризику клієнта, який встановлюється на етапі встановлення відносин із банком. Строки перевірок — від 1 до 3 років, залежно від рівня ризику. Можливе також проведення ідентифікації та верифікації онлайн", — розповів Мар'ян Хомин, начальник департаменту маркетингу "УкрСиббанку".

Які документи й дані може попросити банк для ідентифікації клієнта

паспорт;

код ІПН;

адреса (фактичне місце проживання та місце проживання, відповідно до реєстрації);

інші дані (наприклад, місце роботи).

За словами Олександра Супруновича, директора департаменту роздрібних клієнтів "Кредобанку", ідентифікацію та верифікацію проводять під час відкриття рахунку новому клієнту. А потім — кожні 3 роки. "Практики закриття рахунків відсутні, але якщо клієнт не пройшов уточнення даних у певний термін, в окремих випадках можливе обмеження окремих операцій", — пояснив Супрунович.

Як підкреслив Дмитро Коваленко, директор із маркетингу та продуктів "Креді Агріколь Банку", ідентифікація та верифікація клієнтів здійснюється відповідно до статті 9 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення". "Періодичність актуалізації ідентифікаційних даних залежить від категорії ризику клієнта. Банк спростив процес актуалізації ідентифікаційних даних для клієнтів із низьким рівнем ризику та пропонує робити це дистанційно через мобільний додаток СА+. Це обов'язкова процедура, яка проходить кожні 1, 3 або 5 років залежно від профайлу клієнта. Тепер клієнтам із низьким рівнем ризику провести її можна, не відвідуючи відділення банку, що є максимально безпечним і зручним, особливо в період війни", — каже Коваленко.

Нагадаємо, у статті "Поповнення, зняття, банкінг. Що відбувається з платіжними картками і чи банки змінюватимуть тарифи" Фокус пише, як банки у 2023 році змінюють тарифи за картками та які комісії є в банках на зняття готівки й перекази з картки на картку.

Як повідомлялося раніше, НБУ з 11 березня посилив нормативи формування банками резервів за коштами "до запиту" в банках.