Обсудят с Офисом президента: Фридман не теряет надежды продать "Сенс Банк"

Между банком и потенциальными инвесторами из Польши уже подписан меморандум, еще планируется встреча с представителями Нацбанка Украины и Офиса президента.

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Для "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банк) нашелся инвестор в Польше. Он может выкупить банк, которым сейчас владеют подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен. Об этом в интервью FinClub заявил Симеон Дянков – доверенное лицо, который получил право управлять долями собственников финансового учреждения.

По его словам, в ближайшее время должна состояться встреча с представителями Нацбанка Украины и Офиса президента во время которой, вероятно, будут согласованы дальнейшие действия сторон.

И я, и польский инвестор уже направили в НБУ письма о наших намерениях. Мы подписали соответствующий меморандум и начали подготовку к due diligence", — рассказал Симеон Дянков.

Он отметил, что на первом этапе соглашения с инвестором планируется снизить долю подсанкционных акционеров в "Сенс банке". Их полный выход из капитала финучреждения запланирован на второй этап.

"Акционеры готовы продавать свои акции. Но нужно провести due diligence и на основании его результатов принять решение, кто будет чем владеть в новом банке. Согласовать следующие шаги. Мы заинтересованы быстро двигаться. Путь непростой", — отметил он.

Еще Симеон Дянков заявил, что постарается сделать так, чтобы после первого этапа выхода Михаила Фридмана, Петра Авена и других подсанкционных акционеров из капитала "Сенс Банка" их доли в учреждении не превышали 10%.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация – фактически единственный вариант для того, чтобы переименованный "Сенс Банк" продолжил работать в Украине. Так, например, ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что национализация — самый простой сейчас способ смены собственников банка"

"Во время войны очень низкие шансы продать такой крупный по украинским меркам банк любому респектабельному стратегическому инвестору. Следовательно, национализация, действительно, самый простой сейчас способ смены собственников банка", — отметил он.

Тем не менее 10 марта 2023 года стало известно, что выкупить банк у российских миллиардеров может их давний деловой партнер Андрей Косогов. Так, по данным Financial Times, цены сделки может составить около 2,3 млрд долларов.

Еще Фокус рассказывал, что из-за санкций против собственников "Альфа-Банка" Нацбанк рекомендовал банкам тщательно анализировать свои финансовые операции с Альфа-Банком.