Обговорять з Офісом президента: Фрідман не втрачає надії продати "Сенс Банк"

Між банком та потенційними інвесторами з Польщі вже підписано меморандум, ще планується зустріч із представниками Нацбанку України та Офісу президента.

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Для "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк" знайшовся інвестор у Польщі. Він може викупити банк, яким зараз володіють підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен. Про це в інтерв'ю FinClub заявив СІмеон Дянков – довірена особа, яка отримала право керувати частками власників фінансової установи.

За його словами, найближчим часом має відбутися зустріч із представниками Нацбанку України та Офісу президента під час якої, ймовірно, будуть узгоджені подальші дії сторін.

"І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри. Ми підписали відповідний меморандум і розпочали підготовку до due diligence”, — розповів Сімеон Дянков.

Він зазначив, що на першому етапі угоди з інвестором планується знизити частку підсанкційних акціонерів у "Сенсі банку". Їхній повний вихід із капіталу фінустанови заплановано на другий етап.

"Акціонери готові продавати свої акції. Але треба провести due diligence і на підставі його результатів ухвалити рішення, хто буде чим володіти в новому банку. Узгодити наступні кроки. Ми зацікавлені швидко рухатися. Шлях непростий", — зазначив він.

Ще Сімеон Дянков заявив, що намагатиметься зробити так, щоб після першого етапу виходу Михайла Фрідмана, Петра Авена та інших підсанкціонованих акціонерів із капіталу "Сенс Банку" їх частки в установі не перевищували 10%.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року Фокусу статті "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація – фактично єдиний варіант для того, щоб перейменований "Сенс Банк" продовжив працювати в Україні. Так, наприклад, асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз вважає, що націоналізація — найпростіший спосіб зміни власників банку.

"Під час війни дуже низькі шанси продати такий великий за українськими мірками банк будь-якому респектабельному стратегічному інвестору. Отже, націоналізація, справді, найпростіший зараз спосіб зміни власників банку", — зазначив він.

Проте 10 березня 2023 року стало відомо, що викупити банк у російських мільярдерів може їхній давній діловий партнер Андрій Косогов. Так, за даними Financial Times, ціни угоди можуть становити близько 2,3 млрд доларів.

Ще Фокус розповідав, що через санкції проти власників Альфа-Банку Нацбанк рекомендував банкам ретельно аналізувати свої фінансові операції з Альфа-Банком.