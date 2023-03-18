В Минэнерго назвали две области, где возможны отключения света

На объектах сетей в Киевской и Житомирской областей проводятся ремонтные работы, из-за чего в этих двух регионах может временно отсутствовать электроэнергия.

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В Киевской и Житомирской областях возможно временные отключения света. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей Facebook-странице.

"Из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях", — написал Галущенко.

Ситуация со светом в Украине на 18 марта

Как рассказал министр энергетики, по состоянию на 18 марта энергосистема страны работает без ограничений для пользователей. Также в Минэнерго сообщают, что в энергосистеме есть запас мощности.

По словам Галущенко, генерация полностью обеспечивает потребности пользователей электроэнергии во всех областях.

Напомним, 15 марта также сообщалось о возможных отключениях света в Киевской и Житомирской областях.

Ранее, 13 марта, Фокус разбирался, повысят ли тарифы на электроэнергию для граждан для поддержки энергетики. Как рассказал эксперт Максима Билявский, во время полномасштабной войны спрос на электроэнергию в Украине упал примерно на 35%, а в структуре потребления наибольшая доля стала принадлежать домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене.