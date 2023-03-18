У Міненерго назвали дві області, де можливі відключення світла

На об'єктах мереж у Київській і Житомирській областях проводяться ремонтні роботи, через що в цих двох регіонах може бути тимчасово відсутня електроенергія.

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У Київській та Житомирській областях можливі тимчасові відключення світла. Про це в суботу, 18 березня, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй Facebook-сторінці.

"Через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження поставок електроенергії в Житомирській та Київській областях", — написав Галущенко.

Ситуація зі світлом в Україні на 18 березня

Як розповів Міністр енергетики, станом на 18 березня енергосистема країни працює без обмежень для користувачів. Також у Міненерго повідомляють, що в енергосистемі є запас потужності.

За словами Галущенка, генерація повністю забезпечує потреби користувачів електроенергії у всіх сферах.

Нагадаємо, 15 березня також повідомлялося про можливі відключення світла у Київській і Житомирській областях.

Раніше, 13 березня, Фокус розбирався, чи збільшать тарифи на електроенергію для громадян для підтримки енергетики. Як розповів експерт Максим Білявський, під час повномасштабної війни попит на електроенергію в Україні впав приблизно на 35%, а у структурі споживання найбільша частка почала належати домогосподарствам, яким електроенергія відпускається за пільговою ціною.