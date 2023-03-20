Украинцам возобновили международные выплаты: кто сможет получить 6600 гривен

На помощь, как предупреждают в Минреинтеграции, могут рассчитывать люди, которые ранее не оформляли выплаты от международных организаций и имеют доход менее 5,4 тысяч гривен в месяц.

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Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в воскресенье, 19 марта 2023 года.

На выплаты могут рассчитывать граждане, ранее не получавшие денежную помощь от международных организаций и доход которых составляет 5.4 тыс. гривен в месяц. В приоритете – наиболее незащищенные слои населения, а именно:

украинцы, получившие статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года;

граждане, пострадавшее в результате военных действий с 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за войны с 24 февраля 2022;

семья, где есть только один из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, возглавляемая одним одиноким/несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет; семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Как зарегистрироваться

Подавать заявку в пункте сбора данных или же посетить мобильную группу, которая принимает заявки от украинцев во время выездов в области. По состоянию на 20 марта 2023 пункты сбора и мобильные группы работают в таких регионах:

Львовская область;

Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Одесская;

Черниговская;

Харьковская;

Сумская;

Николаевская.

Также для заполнения заявки понадобятся следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

В момент оформления заявки необходимо присутствие всех членов семьи, за исключением граждан с ограниченной мобильностью (это нужно подтвердить документально). Такая процедура необходима для того, чтобы подтвердить достоверность всех данных.

Размер пособия

Отмечается, что сумма пособия базируется на сумме прожиточного минимума прогнозируемого на апрель 2022 года и составляет 2,2 тыс. грн на каждого члена семьи в месяц. Программа выплат рассчитана на три месяца, то есть за этот период будет выплачено 6,6 тыс. грн.

Ранее Фокус писал, что на днях немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe возобновил выплаты финпомощи для граждан Украины, которые выехали в Польшу сразу после полномасштабного вторжения российской армии в нашу страну.

Тем временем в Швейцарии изменили условия получения социальных выплат для украинских беженцев. Так, украинцам придется продать свои автомобили, если они хотят получать социальную помощь.