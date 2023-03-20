Українцям відновили міжнародні виплати: хто зможе отримати 6600 гривень

На допомогу, як попереджають у Мінреінтеграції, можуть розраховувати люди, які раніше не оформляли виплати від міжнародних організацій та мають дохід менш як 5,4 тисячі гривень на місяць.

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Агентство ООН у справах біженців відкрило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців та потерпілих від війни українців. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у неділю, 19 березня 2023 року.

На виплати можуть розраховувати громадяни, які раніше не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій та дохід яких становить 5.4 тис. гривень на місяць. У пріоритеті — найбільш незахищені верстви населення, а саме:

українці, які набули статусу ВПО після 24 лютого 2022 року;

громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій з 24 лютого 2022 р. у таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через війну з 24 лютого 2022 року;

сім'я, де є лише один із батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім'я, очолювана одним одиноким/кількома одинокими людьми похилого віку (55 років і старше) або людиною похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років; сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Як зареєструватися

Подавати заявку в пункті збору даних або відвідати мобільну групу, яка приймає заявки від українців під час виїздів до області. Станом на 20 березня 2023 року пункти збору та мобільні групи працюють у таких регіонах:

Львівська область;

Черкаська;

Кіровоградська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Одеська;

Чернігівська;

Харківська;

Сумська;

Миколаївська.

Також для заповнення заявки знадобляться такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської карти;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії уразливості.

У момент оформлення заявки потрібна присутність усіх членів сім'ї, за винятком громадян з обмеженою мобільністю (це потрібно підтвердити документально). Така процедура потрібна для того, щоб підтвердити достовірність усіх даних.

Розмір допомоги

Зазначається, що сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, що прогнозується на квітень 2022 року, і становить 2,2 тис. грн на кожного члена сім'ї на місяць. Програму виплат розраховано на три місяці, тобто за цей період буде виплачено 6,6 тис. грн.

Раніше Фокус писав, що днями німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe відновив виплати фіндопомоги для громадян України, які виїхали до Польщі відразу після повномасштабного вторгнення російської армії до нашої країни.

Тим часом у Швейцарії змінили умови отримання соціальних виплат для українських біженців. Так, українцям доведеться продати свої автомобілі, якщо вони хочуть отримувати соціальну допомогу.