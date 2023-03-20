Нашли "выход": что придумали в РФ для перевозки нефти и почему это грозит катастрофой

Если произойдет авария и разлив нефти, то за экологическую катастрофу придется отвечать таким странам, как Финляндия и Эстония.

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Россия после того, как Европейский Союз и Великобритания запретили перевоз сырой российской нефти морем, а страны G7 установили предел цен в 60 долларов за баррель, все чаще пользуется сомнительными судами для дальних перевозок нефти. Об этом сообщает издание Euractiv.

Так, по информации журналистов, неидентифицированные танкеры занимаются переброской нефти через Финский залив в Балтийском море. Такие действия Москвы несут угрозу для безопасности мореплавания и окружающей среды, поскольку танкеры, которые переправляют российское топливо, как правило, находятся в плохом техническом состоянии.

Если произойдет авария и разлив нефти, то за экологическую катастрофу придется отвечать таким странам, как Финляндия и Эстония. Все потому, что у властей нет информации о том, застрахованы ли "танкеры-призраки" должным образом.

Как объяснил капитан-лейтенант Туомас Луукконен из береговой охраны Финского залива, угроза аварии действительно очень высока.

"По нашим оценкам, на некоторых из этих судов работает команда, которая, возможно, ранее не плавала в этом районе. Это создает риск несчастного случая", — отметил он.

Более того, как заявила доцент кафедры морского транспорта Таллиннского технологического университета Улла Тапанинен судоходные компании до сих пор занимаются.

"За последние полгода появилось большое количество судоходных компаний, о которых у нас практически нет информации. Мы не получаем информации ни об экипаже, ни о состоянии и возрасте судов, поскольку они не заходят в европейские порты", — рассказала она.

Напомним, на фоне усиления экономических санкций в отношении России все большее число кораблей присоединяются к теневому флоту, который доставляет российскую экспортную нефть клиентам. Такая группа насчитывает около 600 кораблей или 10% всех крупных мировых танкеров. В основном РФ прибегает к подставным компаниям из Дубая и Гонконга. Для этого закупают суда в Европе или используют старые, которые уже должны были списать.

Также недавно Bloomberg писал, что банки Индии помогают России обходить санкции. Так, Кремль пользуется финансовыми учреждениями Индии, чтобы продавать бриллианты. Сообщается, что компания "Алроса" уже продает бриллианты на сумму 250 миллионов долларов в месяц.