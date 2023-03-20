Знайшли "вихід": що вигадали в РФ для перевезення нафти і чому це загрожує катастрофою

Якщо станеться аварія та розлив нафти, то за екологічну катастрофу доведеться відповідати таким країнам, як Фінляндія та Естонія.

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Росія після того, як Європейський Союз і Велика Британія заборонили перевезення сирої російської нафти морем, а країни G7 встановили межу цін у 60 доларів за барель, все частіше користується сумнівними суднами для далеких перевезень нафти. Про це повідомляє видання Euractiv.

Так, за інформацією журналістів, неідентифіковані танкери займаються перекиданням нафти через Фінську затоку в Балтійському морі. Такі дії Москви несуть загрозу для безпеки мореплавання та навколишнього середовища, оскільки танкери, які переправляють російське паливо, зазвичай перебувають у поганому технічному стані.

Якщо станеться аварія та розлив нафти, то за екологічну катастрофу доведеться відповідати таким країнам, як Фінляндія та Естонія. Все тому, що влада не має інформації про те, чи застраховані "танкери-примари" належним чином.

Як пояснив капітан-лейтенант Туомас Луукконен із берегової охорони Фінської затоки, загроза аварії справді дуже висока.

"За нашими оцінками, на деяких із цих суден працює команда, яка, можливо, раніше не плавала у цьому районі. Це створює ризик нещасного випадку", — зазначив він.

Ба більше, як заявила доцентка кафедри морського транспорту Талліннського технологічного університету Улла Тапанінен, судноплавні компанії досі займаються.

"За останні пів року з'явилася велика кількість судноплавних компаній, про які у нас практично немає інформації. Ми не отримуємо інформації ні про екіпаж, ні про стан і вік суден, оскільки вони не заходять у європейські порти", — розповіла вона.

Нагадаємо, на тлі посилення економічних санкцій щодо Росії дедалі більше кораблів приєднуються до тіньового флоту, який доставляє російську експортну нафту клієнтам. Така група налічує майже 600 кораблів або 10% від усіх великих світових танкерів. Здебільшого РФ вдається до підставних компаній із Дубая та Гонконгу. Для цього закуповують судна в Європі або використовують старі, які вже мали списати.

Також нещодавно Bloomberg писав, що банки Індії допомагають Росії обходити санкції. Так, Кремль користується фінансовими установами Індії, щоб продавати діаманти. Повідомляється, що компанія "Алроса" вже продає діаманти на суму 250 мільйонів доларів на місяць.