Россия отправила партию похищенного из Украины зерна из Севастополя в Сирию, – аналитик (фото)

Российское судно загружено 27 тысяч тонн украденной пшеницы в Украине. Эксперт по обороне Йорук Ишик утверждает, что в этом преступлении участвуют российские государственные структуры, используя фальсифицированную документацию.

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Базирующаяся в Астрахани российская государственная дочерняя компания Crane Marine Contractor LLC перевозит 27 000 тонн награбленной пшеницы. Об этом в Twitter 19 марта сообщил участник группы Bosphorus Observer и эксперт по обороне Йорук Ишик.

Он отметил, что судно вышло из оккупированного Севастополя. Корабль с ответным грузом якобы направляется в Тартус, Сирию.

В сообщении акцентируется внимание на том, что мир пытается пролонгировать зерновое соглашение, но российская контрабанда продолжается без перерыва. Как говорится в сообщении, "участие в этом преступлении принимают российские государственные структуры, используя фальсифицированную документацию и морские происки для попытки кражи украинского зерна".

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле в марте 2023 года высказались о пролонгации "зернового соглашения" сроком на 60 дней. В то же время Министр инфраструктуры Украины, как и ООН, отреагировали на это сообщение, заявив, что соглашение по поставкам зерна продлено еще на 4 месяца. Александр Кубраков, руководитель Мининфраструктуры, отметил 120 дней по поставкам. Он поблагодарил президента Турции за поддержку в этом вопросе.

Также Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций, 18 марта 2023 года во время заседания Совета безопасности ООН прокомментировал ситуации с "зерновым коридором". Он отметил, что зерновая инициатива должна быть возобновлена после того, как срок ее действия истечет 18 марта, поскольку предполагается неограниченный период. Поставки должны быть расширены к украинским портам в Николаевской области, что позволит нашей стране улучшить экономическую ситуацию.