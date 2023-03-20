Росія відправила партію викраденого з України зерна з Севастополя до Сирії, – аналітик (фото)

Російське судно завантажене 27 тисячами тонн вкраденої пшениці в Україні. Експерт з оборони Йорук Ішик стверджує, що участь у цьому злочині беруть російські державні структури, використовуючи фальсифіковану документацію.

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Російська державна дочірня компанія Crane Marine Contractor LLC, що базується в Астрахані, перевозить 27 000 тонн награбованої пшениці. Про це у Twitter 19 березня повідомив учасник групи Bosphorus Observer і експерт з оборони Йорук Ішик.

Він зазначив, що судно вийшло з окупованого Севастополя. Корабель з відповідним вантажем начебто прямує до Тартуса, Сирія.

У повідомлення акцентується увага на тому, що світ намагається пролонгувати зернову угоду, але російська контрабанда триває без перерви. Як йдеться у дописі, "участь у цьому злочині беруть російські державні структури, використовуючи фальсифіковану документацію та морські підступи для спроби крадіжки українського зерна".

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі у березні 2023 року висловилися щодо пролонгації "зернової угоди" терміном на 60 днів. Водночас Міністр інфраструктури України, як і ООН, відреагували на це повідомлення, заявивши, що угоду стосовно постачання зерна продовжено ще на 4 місяці. Олександр Кубраков, керівник Мінінфраструктури, наголосив на 120 днях щодо постачання. Він подякував президенту Туреччини за підтримку у цьому питанні.

Також Сергій Кислиця, постійний представник України в Організації об'єднаних націй, 18 березня 2023 року під час засідання Ради безпеки ООН прокоментував ситуації з "зерновим коридором". Він зазначив, що зернова ініціатива повинна бути відновлена після того, як термін її дії закінчиться 18 березня, оскільки передбачається необмежений період. Охоплення має бути розширене до українських портів у Миколаївській області, що дозволить нашій країні покращити економічну ситуацію.