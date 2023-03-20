Банки начали проверять украинцев на предмет связей с РФ: что это означает для людей

В силу вступило постановление НБУ от 17 марта, которое обязывает все украинские банки проверять, накапливать и передавать регулятору по первому требованию информацию о физических и юридических лицах, имеющих финансовые связи с Россией.

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В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Национального банка Украины, которое обязывает все украинские банки проверять своих клиентов на предмет связей с Россией. Речь идет о постановлении регулятора №26.

Это означает, что банки, начиная с сегодняшнего дня, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов на предмет происхождения и контактов в РФ.

Действие постановления распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию либо человеку перечислить деньги кому-то и банк уже должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

сведения о гражданстве;

информация о том, проживает ли человек в России;

связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;

есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;

работает ли человек на российском предприятии;

имеет ли человек деловые отношения с гражданами РФ либо с российскими компаниями;

владеет ли человек ценными бумагами юрлиц, которые зарегистрированы в России;

информация о происхождении средств;

проводит ли человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк выявит какую-то связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая транзакция будет проверяться дважды и документироваться.

Напомним, в начале марта в НБУ разрешили волонтерам тратить больше денег на военную технику. В Нацбанке расширили перечень товаров, при покупке которых за границей можно без ограничений рассчитываться гривневыми платежными картами.

Также мы информировали о том, что по данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2023 года, составил 803,4 млн долл. Это на 170,5 млн долл больше, нежели годом ранее.