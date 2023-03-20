Банки почали перевіряти українців щодо зв'язків з РФ: що це означає для людей

Набула чинності постанова НБУ від 17 березня, яка зобов'язує всі українські банки перевіряти, накопичувати і передавати регулятору на першу вимогу інформацію про фізичних та юридичних осіб, які мають фінансові зв'язки з Росією.

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У понеділок, 20 березня, набула чинності постанова Національного банку України, яка зобов'язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів щодо зв'язків з Росією. Йдеться про ухвалу регулятора №26.

Це означає, що банки, починаючи від сьогодні, перевірятимуть не лише самих клієнтів (компанії та фізичних осіб), а й їхніх партнерів та контрагентів щодо походження та контактів у РФ.

Дія ухвали поширюється навіть на переклади між двома фізичними особами. Достатньо підприємству чи людині перерахувати гроші комусь і банк вже повинен буде перевірити, чи одержувач коштів має відношення до Росії.

Які дані про своїх клієнтів та контрагентів збиратимуть банки

відомості про громадянство;

інформація про те, чи проживає людина у Росії;

чи пов'язана фізична чи юридична особа з компаніями, зареєстрованими до;

чи є в людини чи її контрагента бізнес, зареєстрований РФ;

чи працює людина на російському підприємстві;

має людина ділові відносини з громадянами РФ або з російськими компаніями;

володіє людина цінними паперами юридичних осіб, які зареєстровані в Росії;

інформація про походження коштів;

проводить людина прямі чи опосередковані передачі коштів/активів на користь РФ чи отримує їх звідти.

Постанова НБУ також зобов'язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта.

Щойно банк виявить якийсь зв'язок операції клієнта чи його контрагента з Росією, на нього одразу заведуть спеціальне досьє. Після цього кожна транзакція перевірятиметься двічі та документуватиметься.

Нагадаємо, на початку березня в НБУ дозволили волонтерам витрачати більше грошей на воєнну техніку. У Нацбанку розширили перелік товарів, при купівлі яких за кордоном можна без обмежень розраховуватись гривневими платіжними картками.

Також ми інформували про те, що за даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2023 року, склав 803,4 млн дол. Це на 170,5 млн дол більше, ніж роком раніше.