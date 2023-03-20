Рада обороны Киева изменила время продажи алкоголя в магазинах: новый график

С 27 марта киевляне получат возможность купить алкогольные напитки в магазинах с 11:00 до 21:00.

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Рада обороны Киева разрешила реализацию алкогольных напитков магазинам в период с 11:00 до 21:00. В пресс-службе КГГА 20 марта опубликованы подробности.

Соответствующее решение вступает в силу с 27 марта. Местные власти надеются, что это поможет бизнесу и будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный и местный бюджеты. Соответствующие действия, по замыслу чиновников, позволят предотвратить нелегальное обращение алкогольной продукции.

В столице также с 26 марта решили сократить комендантский час. По новым нормам он будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день. Мэр Виталий Кличко пояснил, что в случае сокращения периода ограничения общественный транспорт получит возможность работать на час дольше.

На территории Украины решили запретить продажу алкогольных напитков в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Военное положение и комендантский час влияли на деятельность магазинов. С 1 апреля 2022 года столичные власти ослабили запрет на реализацию соответствующей продукции. Уже 16 мая на территории города в общепитах разрешили продажу алкогольных изделий с 11:00 до 22:00. В столичных магазинах со 2 июня предоставили возможность осуществлять продажу алкоголя с 11:00 до 19:00.

Ранее Фокус сообщал, чем грозит экономике Украины запрет продаж алкоголя. Подавляющая часть экономистов отметила, что решение не позволит поддерживать экономику. Глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов назвал необходимостью возможность реализации такой продукции. Он считает, что в ходе боевых действий экономика функционирует на определенных этапах: в начале – шок, далее – осознание и восстановление. По мнению экономиста, в первой фазе такой запрет в отношении алкогольных напитков вполне оправдан, но при вхождении во вторую фазу для бюджета страны и рынка труда выгодна отмена "сухого" закона.