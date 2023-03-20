Рада оборони Києва змінила час продажу алкоголю в магазинах: новий графік

З 27 березня кияни отримають можливість придбати алкогольні напої у магазинах з 11:00 до 21:00.

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Рада оборони Києва дозволила реалізацію алкогольних напоїв магазинам у період із 11:00 до 21:00. У пресслужбі КМДА 20 березня опубліковані подробиці.

Відповідне рішення вступає у дію з 27 березня. Місцева влада сподівається, що це допоможе бізнесу та сприятиме додатковим надходженням до державного та місцевого бюджетів. Відповідні дії, за задумом чиновників, дозволять запобігти нелегальному обігу алкогольної продукції.

У столиці також із 26 березня вирішили скоротити комендантську годину. За новими нормами вона діятиме з 00:00 до 05:00 щодня. Мер Віталій Кличко пояснив, що у разі скорочення періоду обмеження громадський транспорт отримає можливість працювати на годину довше.

На території України вирішили заборонити продаж алкогольних напоїв на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воєнний стан та комендантська година впливали на діяльність магазинів. З 1 квітня 2022 року столична влада послабила заборону на реалізацію відповідної продукції. Вже 16 травня на території міста у закладах громадського харчування дозволили продаж алкогольних виробів з 11:00 до 22:00. У столичних магазинах з 2 червня надали можливість здійснювати продаж алкоголю з 11:00 до 19:00.

Раніше Фокус повідомляв, чим загрожує економіці України заборона продажу алкоголю. Переважна частина економістів наголосили на тому, що рішення не дозволить підтримувати економіку. Голова Київської школи економіки Тимофій Милованов назвав необхідністю можливість реалізації такої продукції. Він вважає, що під час бойових дій економіка функціонує у певних етапах: на початку – шок, далі – усвідомлення та відновлення. На думку економіста, у першій фазі така заборона стосовно алкогольних напоїв цілком виправдана, але під час входження у другу фазу для бюджету країни та ринку праці вигідне скасування "сухого" закону.