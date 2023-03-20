До 1 млн грн: в Раде поддержали инициативу о выплатах пострадавшим из-за войны с РФ

Выплаты предусмотрены в случае ранения или гибели сотрудников госслужб, комунальщиков, энергетиков, медиков, железнодорожников, журналистов и др. Бюджетные средства, потраченные на такие компенсации, планируется возместить за счет страны-агрессора.

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20 марта Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект, предусматривающий единовременную денежную помощь в случае инвалидности или смерти из-за войны. Проект закона №7353 опубликован на Официальном портале парламента.

В пояснительной записке к новой законодательной инициативе сообщается, что выплаты могут получить лица, уполномоченные на выполнение госфункций или местного самоуправления. Это ж касается работников объектов критической инфраструктуры, а также журналистов или членов их семей.

Смерть от ранения — сумма выплаты составит 1 млн гривен;

Ранение повлекло инвалидность III-I группы — компенсация в пределах 200-800 тыс. гривен.

Сообщается, что средства украинских налогоплательщиков, потраченные на такие компенсации, планируется возместить за счет страны-агрессора.

Авторы законопроекта объяснили такое нововведение тем, что с 24 февраля, когда началась масштабная война с РФ, своей жизнью рисковали сотни тысяч госслужащих, это не только военнослужащие, но и полицейские, пограничники, охранники, комунальщики, энергетики, медики, водители, железнодорожники, которые ценой собственной жизни обеспечивали бесперебойную работу органов власти и местного самоуправления, объектовых инфраструктуры и прочего. Упоминается и о журналистах, которые освещали ужасы развязанной в Украине войны и доносили информацию о зверствах российских военных до мирового сообщества.

Нардеп Алексей Гончаренко назвал это важным решением ВР, поскольку российские войска подвергают атакам гражданские инфраструктурные объекты, а в числе пострадавших оказываются и рабочие.

"Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу и информируют общественность и весь мир относительно происходящего в горячих точках нашей страны", — говорится в публикации в Telegram-канале Гончаренко.

Напомним, что украинцам возобновили международные выплаты. В Минреинтеграции предупреждают, что на такую денежную помощь могут рассчитывать лица с доходом менее 5,4 тысяч гривен в месяц, которые прежде не оформляли выплаты от международных организаций.

Ранее Фокус разбирался в том, как получить почти 18 тысяч гривен помощи от фонда из Германии.