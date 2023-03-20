До 1 млн грн: у Раді підтримали ініціативу про виплати постраждалим через війну з РФ

Виплати передбачені в разі поранення чи загибелі співробітників держслужб, комунальників, енергетиків, медиків, залізничників, журналістів та ін. Бюджетні кошти, витрачені на такі компенсації, планується відшкодувати за рахунок країни-агресора.

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20 березня Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає одноразову грошову допомогу в разі інвалідності чи смерті через війну. Проєкт закону №7353 опубліковано на Офіційному порталі парламенту.

У записці пояснення до нової законодавчої ініціативи повідомляється, що виплати можуть отримати особи, уповноважені на виконання держфункцій або місцевого самоврядування. Це стосується працівників об'єктів критичної інфраструктури, а також журналістів або членів їхніх сімей.

Смерть від поранення — сума виплати становитиме 1 млн гривень;

Поранення спричинило інвалідність ІІІ-І групи — компенсація в межах 200-800 тис. гривень.

Повідомляється, що кошти українських платників податків, витрачені на такі компенсації, заплановано відшкодувати за рахунок країни-агресора.

Автори законопроєкту пояснили таке нововведення тим, що з 24 лютого, коли розпочалася масштабна війна з РФ, своїм життям ризикували сотні тисяч держслужбовців, це не лише військовослужбовці, а й поліцейські, прикордонники, охоронці, комунальники, енергетики, медики, водії, залізничники, які ціною власного життя забезпечували безперебійну роботу органів влади й місцевого самоврядування, об'єктової інфраструктури й іншого. Згадується й про журналістів, які висвітлювали жахи розв'язаної в Україні війни й доносили інформацію про звірства російських військових до світової спільноти.

Нардеп Олексій Гончаренко назвав це важливим рішенням ВР, оскільки російські війська атакують цивільні інфраструктурні об'єкти, а серед постраждалих виявляються й робітники.

"Також важливо, що в цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу й інформують громадськість і весь світ щодо того, що відбувається в гарячих точках нашої країни", — йдеться в публікації в Telegram-каналі Гончаренка.

Нагадаємо, що українцям відновили міжнародні виплати. У Мінреінтеграції попереджають, що на таку грошову допомогу можуть розраховувати особи з доходом менш ніж 5,4 тисячі гривень на місяць, які раніше не оформляли виплати від міжнародних організацій.

Раніше Фокус розбирався в тому, як отримати майже 18 тисяч гривень допомоги від фонду з Німеччини.